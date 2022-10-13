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Гладков сообщил об отсутствии пострадавших в результате обстрела Белгорода ВСУ

Губернатор Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждения получил многоэтажный дом, пострадавших нет
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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода повреждения получил многоэтажный дом, пострадавших нет. Об этом в четверг, 13 октября, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обломки ракеты ВСУ попали в жилой дом в Белгороде. Главное

Он подчеркнул, что серьезные разрушения зафиксированы у технического этажа здания, но они не критические для дома. На месте работают эксперты, после их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ, добавил Гладков.

«Часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам. Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым. Этим вопросом занимается администрация города. При поступлении дополнительной информации буду ее вам сообщать», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

О том, что украинские войска обстреляли Белгород Гладков сообщил ранее в этот день. Тогда он отметил, что в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.

Очевидцы выложили видео последствий обстрелов в Сеть. На кадрах видно, что в результате инцидента повреждения получил многоэтажный дом, а также хозяйственное здание рядом с ним. Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда украинских военных упала на спортивную площадку лицея № 32.

Накануне Белгород также подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Как сообщал мэр города, осколки ракет найдены на 15 улицах, повреждения получили пять автомобилей. При этом ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО.

13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде.

До этого ФСБ России сообщало, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.

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