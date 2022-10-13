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Гладков подтвердил обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Гладков подтвердил разрушение в жилом доме после обстрела ВСУ
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Украинские войска обстреляли Белгород, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 13 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется.

«Также поступила информация о том, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Пока информации о погибших и пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что на месте также находится начальник главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель главы региона Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов, все оперативные и медицинские службы.

Очевидцы выложили видео последствий обстрелов в Сеть. На кадрах видно, что в результате инцидента повреждения получил как сам многоэтажный дом, так и хозяйственное здание рядом с ним.

Накануне Белгород также подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины. Как сообщал мэр города, осколки ракет найдены на 15 улицах, повреждения получили пять автомобилей. При этом ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли подстанцию в городе Шебекине Белгородской области. От энергии было отключено более 2 тыс. человек.Ранее в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

До этого ФСБ России сообщала, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.

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