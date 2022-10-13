Неразорвавшаяся часть снаряда в Белгороде упала на спортплощадку лицея

В Белгороде неразорвавшаяся часть снаряда украинских военных упала на спортивную площадку лицея №32. Информации о погибших и пострадавших нет, сообщил 13 октября губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, учащиеся лицея №32 находятся на дистанционной форме обучения.

Ранее в четверг мэр Белгорода сообщил, что обломки ракеты упали на жилой дом на улице Губкина. Очевидцы выложили видео с места происшествия в Сеть. На кадрах видно, что в результате инцидента повреждения получили верхние этажи дома и хозяйственное здание рядом с ним.

Дом, где зафиксировали повреждения, насчитывает 16 этажей и более 80 квартир. Никто не пострадал.

На месте находится начальник ГУ МЧС по региону Сергей Потапов, заместитель главы региона Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов, а также все оперативные и медицинские службы.

Ранее 13 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде.

До этого ФСБ России сообщало, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.