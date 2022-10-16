Система ПВО сработала над Белгородом

Над Белгородом около 11 часов утра сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что в городе было слышно 16 взрывов.

«Звуки были разной громкости — от тихих до очень громких», — говорится в сообщении.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что объезжает территорию города и Белгородского района.

Позже он подчеркнул, что в результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье, из них двое мужчин с осколочными ранениями, они направлены в больницу.

«Встретился с жителями улицы. Есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Как сообщает издание Military Watch, действующие в Белгородской области системы ПВО смогли побить мировой рекорд по дальности поражения в воздухе.

Система С-300В4 применяется российской армией с начала 2010-х годов. Она может быть использована для отражения атак, обладает большей мобильностью и меньшим временем установки, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее сообщалось, что энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде после обстрелов со стороны украинских военных. В первую очередь наладили подачу электроэнергии в социально значимые объекты, а через некоторое время — в жилые дома.

14 октября над Белгородом сработала система ПВО, тогда прогремело семь взрывов. Очевидцы сообщили, что первый взрыв прозвучал в центре города около 12:50 мск. Затем в течение 20 минут было зафиксировано еще шесть взрывов. После этого в небе были видны следы работы ПВО.