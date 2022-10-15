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В Белгороде полностью восстановили электроснабжение

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Все перебои в работе энергосистемы Белгорода после обстрелов со стороны украинских военных успешно ликвидированы. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили представители белгородского филиала компании «Россети Центр».

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«Специалисты филиала «Россети центр» «Белгородэнерго» к 23:10 мск восстановили электроснабжение потребителей», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в первую очередь наладили подачу электроэнергии в социально значимые объекты, а через некоторое время — в жилые дома.

Ранее в этот день губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде произошел пожар на электроподстанции после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). На фоне ЧП было принято решение переключиться на резервный источник питания.

До этого стало известно, что в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области погибли несколько человек. Снаряд ВСУ попал в склад с боеприпасами. Произошла их детонация.

Кроме того, отмечается, что российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, в результате чего были повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено, по предварительным данным, пострадавших нет.

13 октября в Белгороде на жилой дом обрушились обломки ракеты, выпущенной ВСУ. Повреждения получили дом и расположенное неподалеку хозяйственное здание. Жильцов временно разместили в гостинице. Губернатор региона сообщил, что пострадавших не было. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода.

Незадолго до этого, 11 октября, ВСУ обстреляли подстанцию в городе Шебекине Белгородской области. От энергии было отключено более 2 тыс. человек.

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