В Белгороде произошел пожар на электроподстанции после обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Местные жители в соцсетях распространили кадры с предполагаемого места происшествия, отметив, что возгорание наблюдалось в районе Харьковская гора.

По словам главы региона, после ЧП время переключения на резервный источник питания займет до четырех часов.

«Пожар потушен. Приступили к переподключению», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу сообщалось, что в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области погибли несколько человек. В результате атаки ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация.

Кроме того, отмечается, что российская система ПВО сбила ракету в районе Новооскольского округа. Обломки упали возле железной дороги, в результате чего были повреждены линии электропередачи. Движение поездов временно приостановлено, по предварительным данным, пострадавших нет.

13 октября в Белгороде на жилой дом обрушились обломки ракеты, выпущенной ВСУ. Повреждения получили дом и расположенное неподалеку хозяйственное здание. Жильцов временно разместили в гостинице. Губернатор региона сообщил, что пострадавших не было. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ Белгорода.

Незадолго до этого вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в городе Шебекине Белгородской области. От энергии было отключено более 2 тыс. человек.

Ранее в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами, представившимися бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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