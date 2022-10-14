В небе над Белгородом прогремели семь взрывов после работы ПВО
В Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
«По официальной информации оперштаба правительства области, над территорией области работает ПВО Министерства обороны России. Информации о жертвах и разрушениях пока нет», — говорится в сообщении.
Очевидцы сообщили, что первый взрыв прозвучал в центре города около 12:50 мск. Затем в течение 20 минут было зафиксировано еще шесть взрывов. После этого в небе были видны следы работы ПВО.
Накануне обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде. В результате инцидента повреждения получил как сам дом, так и хозяйственное здание рядом с ним.
Кроме того, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку лицея. Его учащиеся находились на дистанционном обучении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел совершили Вооруженные силы Украины. В результате происшествия пострадавших не было.
В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами признался, что Киев взрывает объекты в Крыму и Белгороде.
До этого ФСБ России сообщало, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.