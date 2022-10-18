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Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем из-за обстрела

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об одном пострадавшем в результате обстрела
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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Мужчина пострадал в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) железнодорожной станции в одном из сел Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале во вторник, 18 октября.

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«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор.

Он также уточнил, что повреждена контактная сеть железнодорожных путей, добавив,что движение поездов временно приостановлено. На месте работают аварийные бригады.

Помимо этого, по словам Гладкова, несколько сел Грайворонского городского округа также подверглись минометному обстрелу. В частности, уточнил он, в Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса.

14 октября в результате обстрела украинскими войсками поселка Октябрьский в Белгородской области погибли несколько человек. В результате атаки ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. Накануне обломок ракеты упал на жилой дом в Белгороде.

Ранее ФСБ России сообщала, что число украинских обстрелов с начала октября значительно увеличилось. Под обстрелы, в частности, попали Белгородская, Брянская и Курская области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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