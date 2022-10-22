Гладков уточнил данные по пострадавшим в результате обстрела Шебекино
В результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 октября.
«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четверо из них — в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, заверил глава региона.
Накануне Гладков сообщил, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда. Тогда же он сообщил об обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области.
В результате были повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Пострадавших не было.
20 октября губернатор Белгородской области рассказал о госпитализации в области девятилетнего ребенка после детонации в его руках устройства, похожего на дрон, используемый ВСУ.
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