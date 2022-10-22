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Власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекино

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Фото: соцсети
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 октября сообщил об обстреле города Шебекино. По предварительным данным, ранены пять человек.

Гладков находился в Муроме на встрече с главой округа Владимиром Ждановым, с которым обсуждал восстановление разрушенных социальных объектов.

«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — написал он в Telegram-канале.

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Накануне Гладков сообщил, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, ее доставили в больницу. Позднее пожар удалось локализовать.

Снарядами также была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием. Из-за этого ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения, добавил губернатор.

Тогда же, 21 октября, глава региона сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Муром. В результате повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Пострадавших нет.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.

С 10 октября наносятся массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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