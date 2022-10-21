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Пожар на предприятии в Белгородской области локализован

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Фото: соцсети
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Пожар на промышленном предприятии в Шебекинском городском округе Белгородской области, который возник в результате прямого попадания снаряда, локализован. Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Глава региона уточнил, что в настоящее время спасатели проливают и охлаждают резервуары.

«Пожар на объекте в Шебекинском городском округе локализован. Сейчас спасатели проливают и охлаждают резервуары. Снарядами также была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием. В связи с этим ряд потребителей были отключены от света, а также были обесточены несколько объектов водоснабжения и водоотведения. Сейчас оперативные службы занимаются переподключением объектов», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, ее доставили в больницу.

Также глава региона сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Муром в Белгородской области. В результате повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Пострадавших людей при этом нет.

Днем ранее Гладков рассказал о госпитализации в области девятилетнего ребенка после детонации в его руках устройства, похожего на дрон, используемый ВСУ.

18 октября сообщалось, что мужчина пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ железнодорожной станции в одном из сел Белгородской области. Также была повреждена контактная сеть железнодорожных путей, движение поездов было временно приостановлено.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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