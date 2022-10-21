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Село Муром в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

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Фото: Telegram/Вячеслав Гладков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Белгородской области. Об этом 21 октября заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«И вновь под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава области отметил, что пострадавших при этом нет: основную часть жителей вывезли 20 октября. Одни направились к родственникам, другие — во временный пункт размещения.

Накануне губернатор рассказал о госпитализации в области девятилетнего ребенка после детонации в его руках устройства, похожего на дрон, используемый ВСУ.

До этого, 13 октября, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В ходе разговора глава украинской дипломатии признался, что Украина причастна к взрывам в Крыму и в Белгороде.

В нескольких российских регионах указом президента России Владимира Путина с 20 октября введены особые режимы готовности в связи с конфликтом на Украине.

В ряде регионов ввелся средний уровень реагирования — Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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