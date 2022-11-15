Губернатор Белгородской области сообщил о двух погибших при обстреле Шебекино
По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали в результате вечернего обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом 15 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на место направлены бригады медиков. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территорий.
Другая информация уточняется.
22 октября два человека погибли при обстреле города Шебекино в Белгородской области. По данным «Известий», речь шла о мужчине и 16-летнем юноше. По данным Гладкова, пострадали 11 человек, четверо — в тяжелом состоянии.
Днем ранее губернатор Белгородской области сообщил, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда. Предварительно, пострадала одна женщина.
Тогда же, 21 октября, глава региона сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Муром. В результате повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, Дом культуры и частные жилые дома. Пострадавших нет.
В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.