Белгородский губернатор показал фото возведения «засечной черты» на границе с Украиной

В Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом во вторник, 22 ноября, написал в своем Telegram глава региона Вячеслав Гладков

Сообщение он подкрепил соответствующими фотографиями. На кадрах запечатлено, как строители копают траншеи для будущего укрепления. На месте работает строительная техника. Рабочие уже привезли первые блоки.

По словам Гладкова, утром он осмотрел строительство со своим заместителем Владимиром Базаровым.

В понедельник на пресс-конференции губернатор сообщил, что Белгородская область активно занимается укреплением рубежей, начиная с апреля. Он отметил, что стоит говорить именно о формировании «белгородской засечной черты», так как это понятие более привычное для местного населения.

Гладков также напомнил, что Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов российского государства, «это продолжается и сейчас», сказал глава региона.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что один из снарядов, выпущенных со стороны Украины, попал в частный жилой дом в Шебекино. Один человек пострадал, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. За несколько дней до этого в результате обстрела города два человека погибли, еще трое пострадали.

27 октября в четырех селах Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка планировалось переселить в безопасное место.

С 20 октября в ряде регионов РФ введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.