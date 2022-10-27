Власти переселят жителей четырех сел Белгородской области из-за режима ЧС
В четырех селах Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации, их жители будут переселены. Об этом 27 октября сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сел Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сел будут переселены в безопасное место», — написал он в Telegram.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал, что в четырех районах пройдут заседания муниципальных комиссий, которые рассмотрят вопрос о введении режима ЧС.
Помимо населенных пунктов Белгородского района, речь шла о селах Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа, селе Староселье Краснояружского района и селе Середа Шебекинского городского округа.
22 октября два человека погибли при обстреле Шебекина в Белгородской области. По данным «Известий», речь шла о мужчине и 16-летнем юноше. По данным Гладкова, пострадали 11 человек, четверо — в тяжелом состоянии.
Тогда же, 21 октября, глава региона сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Муром. В результате повреждены социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Пострадавших нет.
В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.