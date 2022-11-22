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При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, женщина получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались ее спасти, но пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

В своем Telegram-канале Гладков рассказал, что днем 22 ноября ВСУ нанесли удары по Шебекино, обстрел пришелся в основном по территорию госпиталя, где находятся на лечении пожилые люди. Среди них пострадавших нет.

В здании госпиталя были выбиты окна, также пострадал фасад и газопровод на соседней территории.

17 ноября в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка. До этого, 15 ноября, в результате обстрела города два человека погибли, еще трое пострадали.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

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