При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница
При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались ее спасти, но пострадавшая умерла в машине скорой помощи.
В своем Telegram-канале Гладков рассказал, что днем 22 ноября ВСУ нанесли удары по Шебекино, обстрел пришелся в основном по территорию госпиталя, где находятся на лечении пожилые люди. Среди них пострадавших нет.
В здании госпиталя были выбиты окна, также пострадал фасад и газопровод на соседней территории.
17 ноября в результате попадания снарядов в частный жилой дом в Шебекино пострадала девушка. До этого, 15 ноября, в результате обстрела города два человека погибли, еще трое пострадали.
В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования: в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.