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Четыре противорадиолокационные ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

Минобороны РФ: четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM сбиты над Белгородской областью
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства были сбиты над Белгородской областью 19 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», — рассказал он.

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Конашенков также добавил, что за прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Луганской и Донецкой народных областях (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ЛНР, ДНР и Запорожской области удалось перехватить шесть ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что два человека пострадали при обстреле села Красная Яруга в регионе. Глава области добавил, что в трех четырехэтажных многоквартирных домах повреждено остекление.

18 декабря в Белгородской области сработала система ПВО. О восьми пострадавших и одном погибшем в результате обстрела Гладков сообщал ранее.

Ранее в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с конфликтом на Украине.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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