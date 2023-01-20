«Ждем воды, как манны небесной»

В Петербурге недавно отметили 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Проводя параллели с днем нынешним и современными военными действиями, приходится констатировать, что город Донецк, линия фронта которого пролегает по северным и западным его окраинам, также находится в блокаде, — водной . О гуманитарной ситуации в Донбассе — в репортаже «Известий».

Вереница техники

При въезде в ДНР вдоль трассы сегодня видишь вереницу строительной техники. Ее пригнали сюда несколько недель назад — начато строительство 200-километрового канала из Дона, из Ростовской области . Экстренно и форсировано. Времени нет, оно вытекает как вода сквозь пальцы. Проект сравним по масштабам едва ли не с Крымским мостом. Вырыть и пустить его планируется в нынешнем году. Строительство канала — вопрос выживания сотен тысяч человек .

ждем воды Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По Донбассу бьют огнем. И еще иезуитски лишением самого насущного — воды: в начале СВО питающий ДНР канал, который берет начало в Славянске, был целенаправленно обесточен украинской стороной, насосные станции выведены из строя . Подача горячей воды в Донецке прекратилась практически сразу. Холодную стали подавать дозировано — раз в три дня, на два-три часа. При этом, из-за малых имеющихся объемов доходит она в среднем лишь до каждого восьмого-десятого жителя столицы. Собственных полноценных источников в регионе нет.

На нынешние новогодние праздники — с 30 декабря по 1 января — подачу воды в городе осуществляли все три дня подряд. Распределили между районами : первый день — одна часть Донецка, второй — другая, третий — третья, больше всего повезло центру — им воду дали вечером 31-го. Но, повторим, речь идет о небольшом проценте от общего числа нуждающихся. А как выживать остальным?

Кто-то ходит с ведрами на заледенелую реку Кальмиус , протекающую через Донецк (на днях ВСУ обстреляли и реку, оставив воронки-пробоины во льду), или на небольшие пруды-ставки. Тем, кто живет недалеко от водоемов, повезло. Остальным приходится уповать на грузовые цистерны , — такие машины должны приезжать в многолюдные дворы один-два раза в неделю. Точных дат и времени нет. Чаще всего, увидеть заветный автомобиль — дело случая.

«Вода, вода»

В одном из дворов в центре города на улице Артема (в этот двор в конце декабря прилетело несколько ракет «Града») люди рассказывают, что после Нового года воды они не видели 10 дней . «Ждали, как манны небесной, — делятся они. — Когда цистерна, наконец, приехала, очередь к ней стояла из сотен человек».

— Тяжелая ситуация, страшно действует на нервы, начинаешь везде выглядывать эту машину или ходить по дворам искать, — говорит одна из жительниц. — Считаешь эти литры, кружки дома, — лишь бы хватило на сегодня, на следующий день. А не хватит — что делать, как растягивать, где брать? Получается, постоянно находишься в невротическом, тревожном состоянии .

Ждем воды Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Если во двор приезжает та самая машина-цистерна, к ней бежит и стар, и млад. Люди торопятся, таща баклашки, канистры, волоча за собой тележки, лишь бы успеть! Выносят сразу много тары, и потом забирают по частям, если сразу не унесли. В каждом дворе во время визитов водовозок, как вешки по всему пути до подъездов стоят бутылки на снежных дорожках. И главное слово, которое слышится всюду — люди повторяют и дома, и в транспорте, и в магазинах — «вода» .

«А как мыться, где?» — другой резонный вопрос . Был бассейн «Локомотив», он не работал, но готовился к пуску. «Локомотив» разбомбили в начале декабря, прошив снарядом насквозь. Имелся гостиничный комплекс «Виктория» со спортзалом, баней и бассейном, но ее расстреляли 30 декабря.

На вес золота

С начала года в Донецке выросли цены на продукты, теперь они выше, чем в соседнем Ростове, по некоторым позициям в 1,5 раза . Поднялась и стоимость воды питьевой. Литр на разлив (готовить пищу, кипятить чай) — 5 рублей. А полторашка простой минеральной, которая в супермаркете той же Москвы стоит не выше 30-40 рублей, здесь — 60-80. И это в регионе, где часто до того самого продуктового магазина удается добраться только перебежками, с риском для жизни. Где зарплаты у людей — мизерные. А та же вода (техническая или питьевая) на вес золота.

Ждем воды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Все сложности этого времени хорошо иллюстрирует пример 69-летней дончанки Людмилы. Пенсионерка из-за нехватки денег устроилась работать дворником — убирать территорию рядом с общежитиями одного из донецких вузов в центральном Ворошиловском районе. Зарплата — 10 тыс. рублей в месяц. Немного, но какое-то подспорье.

— Вот только цены в этом году выросли, а зарплата моя — нет, — говорит «Известиям» женщина.

Ждем воды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

А еще увеличился фронт работ — после недавних обстрелов из «Градов» в общежитиях выбило подчистую все окна — более 600 стекол. Вся земля на сотни квадратных метров засыпана осколками.

«Выровнять»

С 1 января в Донецке также подняли плату за ЖКХ — на 20% . За газ, электричество, квартплату, отопление, вывоз ТБО и так далее. Расчет за воду абонентам, которые ее не получают из водопровода, производиться, закономерно, не будет. А вот для тех, кто питается из артезианских источников цены все-таки подрастут — на 5 рублей за куб. м. Как говорится в заявлении республиканской службы по тарифам, по сравнению с другими регионами России в ДНР они ниже, с Ростовской областью разрыв составляет два-два с половиной раза . Поэтому «задача — в выравнивании тарифов до уровня действующих в других регионах РФ». При этом власти уточняют, что процесс будет плавным, его растянут на 10 лет.

При этом, то же отопление квартир в Донецке производится не везде, часть не подключена, где-то тепло подается с перебоями. В начале января, с наступлением сильных морозов, в некоторых многоэтажках полопались трубы, люди сидят в ледяных жилищах. На домах появляются надписи: «Помогите, замерзаем!». Главная причина — ненадлежащее состояние подземных трасс, которые не были в должной мере обследованы накануне сезона.

Ждем воды Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В начале нынешней недели глава ДНР Денис Пушилин отправил мэра Донецка и руководителя минстроя республики переночевать в таком доме без отопления в Киевском районе , чтобы убедиться, что «отчеты подведомственных служб, докладывающих, что все в порядке, не соответствуют действительности». Сообщается, что такая мера будет, возможно, применена и к другим чиновникам. А обеспечение теплом после подобных экстраординарных действий и последовавших за ними совещаний должно улучшиться. Тем более, главные морозы, судя по прогнозам, в Донбассе еще впереди.

Ну и еще: все эти «нюансы» сопутствуют главной составляющей жизни в Донецке — обстрелам, которые не прекращаются.

Сергей Прудников, Донецк