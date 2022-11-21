Пустой источник: как долго Донбассу жить в водной блокаде

Запасов воды в водохранилищах Донбасса осталось на 6–7 месяцев. В настоящее время в сети ДНР, по словам главного инженера «Воды Донбасса» Сергея Мокрого, поступает самое низкое количество воды за все предыдущие девять месяцев — 20% от показателей начала года. При этом более трети от этих объемов уходит на закачку в котельные. 17 ноября руководство республики объявило о том, что в ближайшее время должен быть дан старт проекту правительства РФ по строительству водовода из реки Дон, что должно спасти регион. Однако при самом благоприятном развитии дел в ситуации нынешнего коллапса республике придется продержаться еще минимум полгода. О том, как выживает Донецк, — в специальном репортаже «Известий».

Бутылки на медицинских каталках

Портрет сегодняшнего Донецка — это человек, собирающий дождевые капли у водосточной трубы, пожелтевшие бутылки у каждого порога и катящаяся по шоссе спасительная цистерна. Поиск воды (технической, речь даже не идет о питьевой) — самый насущный вопрос для всех. Холодную подают раз в три дня на два-три часа, но доходит она в лучшем случае до каждого десятого: при существующем минимальном давлении вода способна подняться до первого, максимум второго этажей домов. О горячей люди не слышали с марта.

Без постоянной централизованной подачи десятый месяц живут больницы, поликлиники, предприятия. В тех же больницах каждое утро санитарки и медсестры вынуждены бежать и развозить на каталках канистры по своим отделениям (к медучреждениям приезжают цистерны), чтобы омыть пациентов, провести обязательную уборку палат, приготовить в столовых еду. Воды не хватает в критических ситуациях машинам МЧС: во время недавнего пожара после обстрелов в управлении Донецкой железной дороги у спасателей элементарно не доставало воды и борьба с огнем продолжалась почти сутки.

Пустой источник Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Донецк, располагающийся на засушливой степной возвышенности (когда-то самый маловодный регион Украины), впервые в своей истории оказался на краю подобной гуманитарной катастрофы. С конца 1950-х его и всю область до самого Азовского моря питал 132-километровый канал Северский Донец – Донбасс, берущий начало в районе Славянска. После 24 февраля сначала вышла из строя часть его оборудования. Чуть позже украинская сторона целенаправленно остановила насосную станцию в районе города Майорск. О пуске воды до освобождения того же Славянска пришлось забыть окончательно.

Помыть лицо, вскипятить чаю

Выход, который нашел город, — развозка воды в цистернах по районам. В начале осени на подмогу дончанам Москва отправила 80 «КамАЗов» с пластиковыми емкостями. В общей сложности в столице ДНР сегодня работает около 200 водовозок. Хотя ситуация по-прежнему характеризуется как «крайне тяжелая».

К кому-то во двор эти спасительные грузовики приезжают через день, к кому-то — через два. Точное время подвоза известно не всегда, поэтому поймать машину — часто дело случая.

Корреспондент «Известий» пообщался с людьми в очереди за водой к одной из таких машин в Киевском районе. Обратило на себя внимание, что каждый второй — пожилой человек. В руках у стариков чаще всего несвежие бутылки, обмотанные на горлышках веревочками (пластиковые ручки быстро отрываются, а лишних 100 рублей на новую 5–6-литровую баклажку нет).

Среди ожидающих был и незрячий мужчина с белой тростью и тележкой.

Пустой источник Центральный водопроводный узел Донецка, отсюда раз в три дня вода отправляется в городские сети Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Хватает на день-два, приходится экономить, — рассказал он. — Живу в двух кварталах отсюда, на улице Университетской. Воды в кране нет с февраля.

Одна из закутанных в платки старушек поделилась, что набирает воду, «чтобы было, чем утром лицо помыть». А еще для чая.

— Если вскипятить, то пить можно, — сказала она.

Женщина с дочкой (помощницей) объяснила, что в их подъезде воду можно набрать в подвале раз в три дня вечером. Но, чтобы не скапливались очереди, они с соседями составили график: один день — нижние этажи, другой — верхние. Получается, доступ к воде есть примерно раз в неделю.

— Приходится искать, — пожала плечами женщина. — Вода нужна каждый день! Для кухни, стирки, помывки, канализации. Нас пять человек в семье.

— А как зимой, когда будет гололед, холод, темнота? — задали вопрос некоторые.

Пустой источник Заправка машин водой перед отправкой по районам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Другая проблема — во многих квартирах Донецка до сих пор нет тепла. Причина отчасти тоже упирается в дефицит воды: горожане сливают ее из батарей, поэтому приходится наполнять сети снова и снова. А еще играет роль ветхое состояние подземных трасс, которые не были в должной мере обследованы накануне сезона: ежедневно фиксируются прорывы, драгоценная вода уходит в землю.

— К нам в Донецк прибыло из Москвы 12 укомплектованных всеми средствами и техникой бригад, они уже приступили к проведению ремонтных и аварийных работ — с колес, что называется. Работа идет даже ночью в комендантский час, — прокомментировал «Известиям» генеральный директор ГУП «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка. — Проблемы с отоплением должны быть решены в ближайшее время.

Спасение с Дона

Почему вода в водопровод подается всего раз в трое суток, объяснил «Известиям» заместитель главного инженера донецкого управления «Воды Донбасса» Владимир Ляшенко.

— Два дня уходит на то, чтобы наши резервуары заполнились, — рассказал он. — На третьи сутки мы сначала открываем задвижки и вода самотеком идет к абонентам в нижние точки города. Потом включаем насосы, происходит подкачка. Имеющихся объемов, понятно, хватает не всем. А давления, чтобы вода поднялась на этажи или в дома, находящиеся на возвышенности (разброс высот в Донецке — 130 м), недостаточно.

Как объяснил «Известиям» главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый, сегодня в сети Донецка подается 42–55 тыс. куб. м воды. До начала СВО норма составляла 280–320 тыс. кубов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Главный инженер «Воды Донбасса» Сергей Мокрый

— Спасают нас три водохранилища, располагающиеся в центре ДНР, — Ольховское, Зуевское и Ханженковское, которые удалось в июне подключить к каналу, — пояснил специалист. — Воды в них на сегодняшний день осталось на шесть-семь месяцев. В сентябре мы начали экстренно протягивать новый водовод от подземного источника Кипучая Криница, что в районе Старобешево, он даст Донецку 20 тыс. кубов в сутки, что поможет разгрузить общую сеть и запитать южные районы столицы. Хотя в целом этого крайне недостаточно.

Наиболее сложная ситуация, по словам Сергея Мокрого, складывается в Горловке — там вычерпано практически до дна Волынцевское водохранилище, а других запасов нет. Аналогичное положение дел в Енакиево, Углегорске, Дебальцево.

Справиться с чрезвычайной ситуацией тем не менее удалось в освобожденной Волновахе, которая шесть месяцев оставалась без воды.

— В Волноваху проведен новый водовод с ближайшего доломитного карьера, построена фильтровальная станция, пуск воды состоялся в сентябре, — пояснил главный инженер. — Мариуполь удалось запитать со Старокрымского водохранилища, притока реки Кальчик.

К середине следующего года, объясняет эксперт, источники иссякнут, на заполнение их потребуется от полутора до трех лет. Подземных ключей, подобных Кипучей Кринице, на территории ДНР больше нет. А те незначительные, что имеются, загрязнены после шахтных выработок и непригодны к использованию. Качать воду из Азова финансово нецелесообразно: она будет золотой. Остается либо освобождение Славянска, либо строительство нового водовода.

Пустой источник Фото: РИА Новости/Максим Блинов

17 ноября руководство ДНР объявило о том, что правительство РФ одобрило проект строительства 200-километрового трубопровода в Донбасс из реки Дон. Отметим, что на возведение менее масштабного канала от Северского Донца ушло пять лет. Переброска воды из Дона обещает быть более сложной и дорогостоящей. Тем не менее, как отметил глава ДНР Денис Пушилин, «реализация проекта может состояться уже в первом полугодии 2023 года».

Сергей Прудников, Донецк