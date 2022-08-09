«День сменяет день, трагедия трагедию»

Донецк находится под плотным огнем. Число ежедневно выпускаемых по городу снарядов — до 400 и выше (раньше такие цифры приходились на 1–2 дня в неделю). Гибель гражданских теперь фиксируется каждый день. Четыре района превращены в минное поле — ракеты с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» рассыпаются бесперебойно, количество раненых — оставшихся без ноги — перевалило за три десятка. «Про нас знают? Нас слышат?» — вопрос-крик, который можно услышать от многих дончан. О том, что происходит в последние дни в столице ДНР — в специальном репортаже «Известий».

День за днем

Летопись последней недели в Донецке — это список военных преступлений со стороны ВСУ, где жертвы — бабушки с внучками, балерины, врачи «скорой», пациенты в больницах, пассажиры в автобусах, водители. Бьют по городу исключительно из тяжелого вооружения — 122-мм и 152-мм артиллерия, «Грады», «Ураганы», которые начиняют в том числе кассетами с теми самыми «Лепестками». Отдельной статьей идут натовские 155-мм пушки, снаряды к которым доставляют на Украину из Германии, Франции и США. Это орудие наиболее дальнобойное — оно может располагаться в 30–40 км от передовой (то есть вне зоны контрбатарейной борьбы), и, соответственно, наиболее используемое и смертоносное.

Среди новшеств последних дней, которое использует ВСУ, ударяя по жилой застройке — снаряды на парашютах с кассетой, начиненной поражающими элементами. Парашют раскрывается на высоте 50 м, а в трех метрах от земли разрывается снаряд. Как сообщили «Известиям» в представительстве ДНР в СЦКК, подобного в Донецке и на других участках фронта прежде наблюдать не приходилось. Установлено, что это немецкие снаряды «SMArt» 155-го калибра. Весит такой «подарочек» 47 кг, и предназначен, преимущественно, «для уничтожения бронированных машин противника». Используется он, однако, как и всё остальное оружие, против обычных граждан Донбасса.

Преступления без наказания Фото: ТАСС/Дмитрий Мармышев

Самый массированный обстрел центра Донецка за все восемь лет произошел 4 августа: восемь погибших и пять раненых только в районе театра оперы и балета. В этот же день 10 человек получили ранения при обстреле одной из больниц. На следующий вечер в Киевском районе прямым попаданием снаряда из «Града» была взорвана маршрутка № 19, в которой ехали с работы люди: трое погибших на месте. 7-го убиты еще четыре мирных жителя. Общее впечатление последних недель можно охарактеризовать так: день сменяет день, трагедия трагедию, и в этом бешеном колесе пока трудно просто остановиться и осмыслить происходящее.

Страшные мгновения

Массированный обстрел центрального Ворошиловского района, произошедший 4 августа, попал на камеры. В этот день в Донецком театре оперы и балета прощались с погибшей Ольгой Качурой (позывной «Корса»).

Первые прилеты пришлись прямо рядом с театром. Практически сразу еще несколько снарядов легли у гостиницы «Донбасс-Палас», что располагается по соседству, через сквер.

Самая чудовищная картина, запечатленная камерой наружного наблюдения у отеля — гибель проходившей мимо здания женщины. Светлое легкое платье, каблуки, расслабленная походка — она идет, не торопясь, наслаждаясь солнечным утром (на часах начало одиннадцатого). Люди в Донецке, несмотря на постоянную опасность, предпочитают ходить именно так — спокойно, как будто ничего не происходит. С одной стороны — это способ успокоить себя: всё в порядке, жизнь продолжается. С другой — не опускать голову и сохранять чувство собственного достоинства.

На перекрестке у «Донбасс-Паласа» женщина останавливается. Смотрит настороженно в ту сторону, откуда прямо сейчас — через несколько секунд — прилетит. Услышав или почувствовав что-то, нерешительно делает шаг вперед, потом шаг назад, и снова вперед… Эти мгновения — самые страшные. Через миг видеокамеру снесет в сторону от удара, пощадив зрителей от картины убийства.

Преступления без наказания Фойе гостиницы «Донбасс-Палас» после обстрела ВСУ Фото: РИА Новости

Следующие кадры — уже из здания гостиницы. Черный дым. И непрерывный, долгий и пронзительный крик несчастной (крик этот, если услышал, долго потом стоит в ушах). Очевидцы скажут, что гибель ее была быстрой, но мучительной. С развороченными ногами она будет пытаться встать. А спустя несколько минут работники отеля накроют ее бездыханное тело красной гардиной, из-под которой будет расползаться во все стороны красная кровь. На асфальте останутся лежать, разбросанные в разные стороны, туфли на каблуках. И сумочка под цвет платья.

На помощь друг другу

Обстрел тем временем будет продолжаться. Прощание с «Корсой» прервут. Часть людей, спасаясь от огня с неба, спрячется в подвале кафе, где просидит больше часа, и после станут выходить маленькими группами, на свой страх и риск. Часть — в самом театре.

Одной из женщин – тоже случайной прохожей — осколок пробьет ногу. Ей тут же окажут помощь официанты ближайшей кофейни — наложат жгут, засекут 30 минут, через который его нужно снять, чтобы не передавить сосуды, и дождутся врачей.

На остановке на улице Гурова будет сидеть на земле, облокотившись о киоск, парень с перебитыми ногами. Позже станет известно, что имя его — Миша, он выходил в магазин за продуктами. Когда на место прибудут врачи, артериальное давление у него будет критически низким: большая потеря крови. Его отвезут в реанимацию. А через сутки появится новость — спасли, выжил!

Преступления без наказания Церемония прощания с Героем ДНР Ольгой Качурой Фото: ТАСС/Денис Григорюк

Катя, Татьяна, Галина Васильевна

Другая трагедия произошла примерно через час после прилетов у театра и «Донбасс-Паласа» на бульваре Пушкина, главной пешеходной улице Донецка, местном Арбате. В сквере убило девочку и двух женщин. Всех разом, разорвав на куски.

Станет известно, что девочка — это 12-летняя Катя Кутубаева, маленькая балерина. Одна из женщин — ее бабушка Татьяна. Третья жертва — известный в республике педагог, учитель танцев, бывшая балерина Галина Васильевна Володина. Маленькая Катя шла со своим наставником с урока, их встретила бабушка. И в это время прилетел 155-й снаряд…

Катя, как позже расскажут ее родные, этим летом поступила в Академию Русского балета имени Вагановой в Петербурге. Перед отъездом она занималась с любимым педагогом каждый день. А 25 августа должна была ехать в город на Неве, где ее ждала новая жизнь.

Про Галину Васильевну ее коллеги скажут «Известиям», что она была «воплощением женственности, стиля, настоящая леди», «учила детей культуре, манерам, строгому отношению к себе», и — «являлась сердцем и душой театрального коллектива…»

В воскресенье Донецк простился с Галиной Васильевной. В понедельник — с маленькой балериной и ее бабушкой. Спустя день-два после их гибели в Сети появятся фото, где бойцы союзных сил пишут на артиллеристских снарядах: «За Катю Кутубаеву».

Новые точки на карте

Преступления без наказания Противопехотные мины «Лепесток» на улицах Донецка Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Продолжая перечень происходящего в эти дни в Донецке, отдельно стоит сказать про подлые ПФМ-1. Обсыпание ими Донецка продолжается больше 10 суток, без перерыва. Малозаметные, невидимые среди листвы, двух расцветок — ярко-зеленые и серо-бурые — они заполонили Киевский, Калининский, Куйбышевский, Петровский районы. После одного из недавних дождей часть их через ливневые стоки распространилась по другим районам, создав новые «красные» зоны, которые невозможно проконтролировать.

Саперы исследуют опасные участки каждый день, но от подрыва не застрахован никто и нигде. Ненайденных «Лепестков» — тысячи. Срок работы таких «сюрпризов» — не меньше 10 лет. Согласно данным ВСУ, в их арсеналах сейчас находится около 6 млн ПФМ-1. При этом, еще в 2005 году Киев, приняв на себя соответствующие международные обязательства, пообещал уничтожить все запасы «Лепестков».

В настоящее время число пострадавших от противопехотных мин в Донецке — более 30 человек (цифра, увы, постоянно растет), один раненый от полученных травм скончался. У большинства диагноз — отрыв стопы, у одного подростка оторвало обе руки, у пожилой женщины — обе ноги. После подрыва пострадавшие какое-то время пытаются бежать на культе, не понимая, что произошло. Потом падают и ползут, истекая кровью, в состоянии шока. Главное в это время — не напороться еще на один «Лепесток». Очень важно также, чтобы рядом оказался тот, кто поможет и вызовет «скорую».

Каждый день на телефоны дончан приходят СМС от абонента «Штаб Территориальной обороны ДНР», где указываются новые адреса, по которым были массово разбросаны мины. В сообщениях от 8 августа таких адресов не меньше десятка.