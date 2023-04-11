Экс-аналитик ЦРУ назвал утечку документов Пентагона делом рук «диссидента»

Утечка секретных документов Пентагона, скорее всего, произошла из-за действий «диссидента», не согласного с политикой администрации президента США Джо Байдена. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал «РИА Новости» бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.

«Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности — например, некоего Эдварда Сноудена, стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России», — предположил он.



По мнению Джиральди, Пентагон намерен задействовать большие ресурсы для поиска преступника. В оборонном ведомстве внимательно изучают личные дела сотрудников. Экс-аналитик ЦРУ считает, что доступ к документам, вероятно, могли иметь сотни чиновников. Ожидается, что работников проверят на детекторе лжи.

Он также заявил, что не переоценивает значение слитых данных и сомневается в угрозе для каких-либо конкретных инициатив США.

Ранее, 10 апреля, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

Между тем 10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.