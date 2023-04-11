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NYT сообщила об имевших доступ к утекшим документам сотнях чиновников США

NYT: сотни или даже тысячи чиновников США имели доступ к утекшим в Сеть документам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотни, если не тысячи, военных и правительственных чиновников США могли иметь доступ к утекшим в Сеть секретным документам Пентагона. Об этом 10 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника издания, несмотря на то что доступ к разведывательным материалам имело огромное количество людей, улики, оставленные в Сети, могут помочь следователям сузить круг возможных подозреваемых.

Как рассказал газете бывший сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Джавед Али, обнародованные в Сети документы были сначала сфотографированы, а затем выложены в интернет. При этом Али подчеркнул, что документы такого рода по правилам должны были храниться в электронном виде в автономных компьютерных системах, которые находятся в безопасных зонах, известных как SCIF (Центр обработки секретной информации).

В такие зоны запрещено приносить устройства, предназначенные для фотографирования, аудиозаписи или видеосъемки. Следовательно, человек, который всё же это сделал, должен был иметь доступ на самом высоком уровне, отметил Али.

Однако, добавил он, расследование всё равно не будет быстрым, так как следователям придется опросить сотни или даже тысячи человек.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

Ранее, 10 апреля, газета Politico сообщила, что США пытаются урегулировать ситуацию после обнародования секретных документов Пентагона. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять опасения, связанные с инцидентом. В США подчеркнули, что по факту случившегося было организовано расследование и в настоящий момент специалисты пытаются определить объем раскрытой информации.

Об утечке сразу двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, в которых содержится информация о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии. Также там упоминается, что Штаты прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне слива данных несколько стран потребовали объяснений.

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