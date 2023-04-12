Глава минобороны США оценил возможность контрнаступления ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, считает, что у Киева есть возможности наступать. Об этом он заявил 11 апреля на пресс-конференции по случаю встречи с главой МИД Филиппин Энрике Манало.

«Они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) уже обладают значительной частью возможностей, необходимых для дальнейшего успеха. Мы подготовили огромное количество военнослужащих. Мы предоставили значительное количество оружия. И мы по-прежнему будем сосредоточены на создании возможностей по оказанию помощи. <...> Поэтому я думаю, что они чувствуют, что находятся в довольно хорошем положении», — сказал Остин, чьи слова приводит сайт Госдепартамента США.

По его словам, у украинцев есть «прекрасный план для начала наступления», но только президент страны Владимир Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана.

Кроме того, Остин сообщил, что разговаривал со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и тот подтвердил, что министерство обороны и руководство страны «остаются сосредоточенными на выполнении поставленной задачи».

Ранее в этот день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления. Данилов добавил, что часть опубликованной информации не представляет тайны и ее можно найти в открытых источниках.

Также 11 апреля украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, а не весной, как планировалось раньше. Он объяснил это отсутствием давления со стороны Запада и необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

Между тем, как написала 12 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах, операция была отложена из-за медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Утечка документов в США еще больше осложнила ситуацию, так как в них содержалась информация о состоянии украинских войск и их возможностях, включая недостатки в средствах противовоздушной обороны (ПВО), указывают авторы.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.