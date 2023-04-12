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The Washington Post сообщила о срыве контрнаступления ВСУ

The Washington Post: намеченное на весну наступление Киева сорвалось из-за нехватки боеприпасов
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
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Намеченное на весну контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов. Об этом в среду, 12 апреля, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины в этом году вернуть себе территорию. <...> Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации», — отмечает издание.

В материале указывается, что ситуация еще больше осложнилась в связи с утечкой секретных документов Пентагона, в которых в том числе содержится информация о состоянии украинских войск и их возможностях, включая недостатки в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Это также, как считают авторы, могло заставить украинских командующих изменить свои планы.

Помимо прочего, газета ссылается на низкий моральный дух и дезертирство в рядах ВСУ.

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В этом же месяце The Washington Post писала, что украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов и вынуждена ограничивать их применение. В результате военнослужащим приходится искать неразорвавшиеся снаряды и даже использовать 3D-принтеры для изготовления недорогих боеприпасов, которые можно сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также отмечалось, что в день Украина выпускает около 7,7 тыс. снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд.

2 апреля бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил YouTube-каналу Diaspora UA, что НАТО не в состоянии производить необходимое количество боеприпасов для Киева. По словам генерала, украинские боевики за сутки расходуют тысячи снарядов.

Как рассказал «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. А с помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских вооруженных сил.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. В том же месяце эти планы подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что наступление планируется проводить по нескольким направлениям в апреле – мае. Однако позднее, 11 апреля, украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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