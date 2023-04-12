The Washington Post сообщила о срыве контрнаступления ВСУ

Намеченное на весну контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов. Об этом в среду, 12 апреля, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах.

«Ожидаемое весеннее наступление было представлено как решающая возможность для Украины в этом году вернуть себе территорию. <...> Но операция была отложена из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации», — отмечает издание.

В материале указывается, что ситуация еще больше осложнилась в связи с утечкой секретных документов Пентагона, в которых в том числе содержится информация о состоянии украинских войск и их возможностях, включая недостатки в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Это также, как считают авторы, могло заставить украинских командующих изменить свои планы.

Помимо прочего, газета ссылается на низкий моральный дух и дезертирство в рядах ВСУ.

В этом же месяце The Washington Post писала, что украинская армия испытывает острый дефицит боеприпасов и вынуждена ограничивать их применение. В результате военнослужащим приходится искать неразорвавшиеся снаряды и даже использовать 3D-принтеры для изготовления недорогих боеприпасов, которые можно сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также отмечалось, что в день Украина выпускает около 7,7 тыс. снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд.

2 апреля бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил YouTube-каналу Diaspora UA, что НАТО не в состоянии производить необходимое количество боеприпасов для Киева. По словам генерала, украинские боевики за сутки расходуют тысячи снарядов.

Как рассказал «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. А с помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских вооруженных сил.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. В том же месяце эти планы подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что наступление планируется проводить по нескольким направлениям в апреле – мае. Однако позднее, 11 апреля, украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом.

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