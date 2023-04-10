«Берлин накачивает киевский режим смертоносными системами вооружений»

Берлин игнорирует российские предложения по содействию расследованию диверсий на «Северных потоках». На этом фоне складывается впечатление, что германские власти «больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Кроме того, он подчеркнул: правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России стратегическое поражение. Однако отправлять свои войска на Украину оно вряд ли станет. О том, почему Москва не питает особых иллюзий в выстраивании конструктивного диалога с Берлином и какие механизмы используют власти европейской страны в попытке изъять замороженные российские активы, — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».

«Правительство ФРГ давно перешло все возможные «красные линии»

— Канцлер ФРГ Олаф Шольц 27 марта 2023 года объявил, что Украина получила ранее обещанные танки. Всего Берлин планирует отправить более 100 танков к I или II кварталу 2024 года. Прослеживается ли сейчас в стране готовность к поставкам новых видов вооружений на Украину, в частности истребителей?

— Мы слышали заявления германского руководства о неприятии идеи поставок Киеву боевых самолетов. Факт, однако, состоит в том, что номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ.

Создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах. Правительство Германии давно перешло все возможные «красные линии» в стремлении нанести России стратегическое поражение. Так что особых иллюзий не питаем.

Фото: AP/Gregor Fischer

— Согласно заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, некоторые западные страны близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. Может ли официальный Берлин, по вашему мнению, пойти на подобные меры?

— Направление войск было бы равносильно прямому втягиванию Германии в вооруженный конфликт с Россией, чего в Берлине, по крайней мере на данном этапе, всячески стремятся избежать. Да и вряд ли немецкие избиратели одобрят такие планы. Проще воевать чужими руками.

«Заинтересованы в сокрытии неудобных фактов»

— В западных СМИ появилась информация о потенциальной причастности властей Польши или Украины к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Просматривается ли намерение германских властей докопаться до истины в расследовании диверсий?

— Позиция германских властей конструктивностью не отличается. Наши официально оформленные и неоднократно подтвержденные предложения, направленные на оказание максимального содействия расследованию диверсий, обеспечение транспарентности разбирательства, придания ему международного характера, игнорируются. При этом, напомню, речь идет об атаке на крупнейший международный инфраструктурный объект, реализованный с участием германских концернов и в интересах германского государства.

Казалось бы, немцы должны быть заинтересованы в том, чтобы разобраться в случившемся. Ведь ФРГ нанесен значительный материальный ущерб. Однако они, судя по всему, больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Danish Defense Ministry

— Недавно была сформирована единая команда следователей из представителей Дании, Швеции и ФРГ по расследованию взрывов. Что об этом известно российской стороне? Есть ли подвижки в допуске российских специалистов?

— Официальных уведомлений об этом в наш адрес не поступало. Допуск российских специалистов к установлению обстоятельств инцидента был и остается нашим принципиальным требованием с учетом того, что они обладают всеми специфическими знаниями и необходимой квалификацией. Однако подвижек в этом вопросе не наблюдается.

— Как Германия справляется с отказом от российских энергоресурсов? Не перерастает ли недовольство простых немцев в публичные протесты? Имеются ли к этому предпосылки?

— Отказ от российских энергоресурсов — политически мотивированное решение Берлина, во многом принятое под давлением извне. Как известно, Россия поставляла в ФРГ свыше половины от общего объема поступавшего сюда природного газа и угля, более 30% сырой нефти. Германская экономика за счет исключительно выгодных, надежных, долгосрочных поставок российских энергоносителей обеспечивала себе конкурентные преимущества на мировом рынке и пользовалась ими на протяжении десятилетий. На этом во многом базировалась успешная социально-экономическая модель ФРГ.

Сейчас это в прошлом. Недовольство простых немцев вызвано высокой инфляцией, ростом цен за отопление и электроэнергию, падением реальных доходов и покупательной способности. Связано ли это с последствиями энергетического кризиса? Напрямую.

Фото: REUTERS/File Photo

«Воровство не может быть столь откровенным и бессовестным»

— Ранее власти Германии заявляли о возможности изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Что известно российской стороне о разрабатываемом механизме?

— Дискуссии об изъятии замороженных российских активов в пользу киевского режима периодически активизируются. Но сделать это не так просто, как кажется. Все-таки воровство не может быть столь откровенным и бессовестным, под него надо подвести юридическое обоснование , обезопасить собственные активы. Пока в ход идут иные механизмы. Показательный пример — введение внешнего управления в дочерних германских структурах российских энергетических концернов под предлогом заботы об энергобезопасности страны.

— Оказывают ли германские власти давление на компании, которые продолжают сотрудничество с российскими партнерами, а также на тех, кто не уходит с нашего рынка?