Песков заявил о тщательном отслеживании военными России данных о планах ВСУ

Российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом заявил в пятницу, 7 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они [российские военные] тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — отметил он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

5 апреля Рогов сообщил, что ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожской области.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет проходить в Запорожской области.

Ранее, 15 марта, газета Politico сообщала: в Белом доме полагают, что наступление ВСУ начнется к маю.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.