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В Европе усомнились в успехе контрнаступления Киева

Bloomberg: союзники Украины в Европе сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Часть союзников Украины в Европе скептически относится к перспективам контрнаступления украинских войск и не верит в возможность их значительного прорыва. Об этом сообщило в пятницу, 14 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

«Настроение среди западных официальных лиц резко отличается от того, что было в конце прошлого года, когда Киев удивил своих союзников, а также Россию парой успешных контрнаступлений. <...> Это подпитывало надежды, что в этом году он сможет совершить дальнейшие прорывы. Теперь союзники Киева сдерживают свои ожидания», — говорится в публикации.

Европейские чиновники считают, что конфликт продолжится в 2024 году, а прорыв может произойти не раньше следующего года. Контрнаступление якобы должно быть направлено на Мелитополь в Запорожской области. При этом, по мнению собеседников агентства, даже продвижение на 30 км в направлении Мелитополя будет стоить Украине тысячи жизней солдат и большого количества западной техники.

Ранее, 12 апреля, о том, что США сомневаются в успехе украинского контрнаступления, писала газета The Washington Post со ссылкой на источник в военных кругах. В материале отмечалось, что наступательная операция в настоящее время невозможна из-за медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Помимо прочего газета ссылается на низкий моральный дух и дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя ситуацию, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» также указал на то, что сейчас Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления.

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О предполагаемом наступлении ВСУ, запланированном на май, 15 марта сообщала американская газета Politico. В том же месяце эти планы подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что наступление планируется проводить по нескольким направлениям в апреле – мае. Однако позднее, 11 апреля, украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом в связи с необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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