Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских Вооруженных сил. Об этом 11 апреля «Известиям» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал статью газеты The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы американской разведки о том, что потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами.

«Это наступление Украине нужно для того, чтобы показать, что у нее сильная армия, что она может Россию победить, что та помощь, которая оказывается США, не зря. Но реально у нее на это нет ни сил, ни средств. То количество техники, которое у нее есть, не соответствует тем задачам наступления, которые они хотят совершить», — сказал Литовкин.

По его словам, у Вооруженных сил Украины мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

«Но главное у них нет авиации. Никакое наступление не мыслимо, если оно сверху не защищено и не поддержано авиацией, штурмовиками, бомбардировщиками, вертолетами ударными и так далее. Этого всего у Украины нет, поэтому США допустили эту утечку, чтобы показать, что вот мы Украине всё дали, но не в коня корм. И вот они провалили это наступление, мы тут ни при чем, это потому, что Украина такая бестолковая», — заключил эксперт.

Как заявил 11 апреля бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев, украинские боевики не смогут провести эффективное контрнаступление, поскольку в первую очередь у них не хватит живой силы. Как напомнил Хатылев, сами украинские боевики давно говорят о том, что у них не хватает боеприпасов.

Об утечке сразу двух крупных партий файлов оборонного ведомства США стало известно 6 апреля. Речь идет приблизительно о 100 документах, в которых содержится информация о боевых возможностях Киева, поддержке НАТО и уязвимости украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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