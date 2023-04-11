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Полковник запаса рассказал о причинах провала контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Хатылев: ВСУ не создали трехкратного преимущества личного состава перед контрнаступлением
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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится провести эффективное контрнаступление. Об этом 11 апреля заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

По его словам, украинским боевикам не хватит живой силы. ВСУ не создали группировку, в три раза превышающую силы ВС России в зоне спецоперации.

«Это только мясорубку устроить, как под Бахмутом (Артемовском. — Ред.). Смысла никакого нет абсолютно», — приводит слова Хатылева URA.RU.

Он отметил, что контрнаступление покажет только подчинение ВСУ американским хозяевам.

Как напомнил Хатылева, сами украинские боевики давно говорят о том, что у них не хватает боеприпасов. Поэтому контрнаступление не сможет продлиться больше трех суток.

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Накануне глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены. Также американская сторона, поставляющая вооружение, тревожится не только по поводу средств ПВО, но и из-за сокращения у украинских боевиков артиллерийских запасов, которые могут закончиться, как следует из прогнозов, за несколько дней.

Ранее, 9 апреля, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поделился мнением, что Украину ждет поражение в конфликте даже в случае успешного контрнаступления. Он отметил, что Киев почти исчерпал все свои мобилизационные резервы, а с началом наступления потеряет еще больше своих обученных и опытных военных.

7 апреля Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил он.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечается, что Украина рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас в свою очередь указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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