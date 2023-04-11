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WP узнала о сомнениях США в успехе контрнаступления Украины

WP: США сомневаются в успехе контрнаступления Украины из-за проблем с комплектованием ВСУ
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на опубликованные документы американской разведки.

По информации издания, в ранее засекреченных материалах упоминаются критические недостатки организации и снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), что идет вразрез с публичными заявлениями политиков. Отмечается, что в таких условиях громкий успех Киева маловероятен.

По мнению авторов статьи, новые сведения могут стать весомым аргументом в пользу дипломатического урегулирования конфликта.

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Ранее в этот день глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что украинское контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. В свою очередь, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ понесут колоссальные потери в первые же часы своего контрнаступления.

Информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению появилась в середине марта в западной прессе, спустя несколько недель министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил подготовку войск к такой операции и призвал союзников усилить военную поддержку страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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