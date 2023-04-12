Аналитик оценил заявление Шмыгаля о переносе контрнаступления ВСУ на лето

В преддверии контрнаступления украинские власти распускают противоречивые слухи с помощью СМИ и соцсетей. Такое мнение завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РУЭ им. Плеханова Андрей Кошкин высказал в среду, 12 апреля, комментируя информацию о переносе наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лето.

Эксперт отметил, что киевский режим сознательно пытается ввести Россию в заблуждение с помощью громких заявлений и обнародованных в сети документов Пентагона. Появление в медиа секретных файлов США является «контролируемым вбросом», обеспечивающим подготовку и проведение контрнаступления ВСУ.

Он сравнил поведение Украины с обычным принципом школьника, которые просит отложить контрольную работу на следующую неделю, объясняя это тем, что он еще не до конца к ней подготовился.

«Заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о переносе контрнаступления на лето может быть дезинформацией, призванной ввести в заблуждение. Наступление однозначно состоится, в него вложены ресурсы, это как бизнес», — сказал Кошкин в интервью Pravda.Ru.

Он добавил, что Запад заставляет Киев осуществить наступление в любом виде, а если оно не начнется, Украину обяжут вернуть всё оружие и материальные средства, заключил он.

Накануне Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии, сообщает телеканал «360».

Кроме того, премьер-министр прокомментировал информацию относительно утечки американских секретных материалов, в которых, в частности, содержатся «мрачные оценки США истощающихся боеприпасов ПВО Украины».

Ранее в тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления, передает RT. Он добавил, что часть опубликованной информации о планах Киева не представляет тайны и ее можно найти в открытых источниках.

Как заявил «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал украинских Вооруженных сил. У украинских боевиков мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.