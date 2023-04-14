Посол Антонов заявил о провале грядущего контрнаступления Украины

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля он сказал в эфире Первого канала.

«Сейчас в американских СМИ появляется всё больше информации о том, что вот-вот настанет ситуация, когда нас будут атаковать, что Вооруженные силы Украины, которые получили подпитку из Вашингтона, из Брюсселя, «разорвут российский фронт», выйдут вновь на Азовское море, изолируют Крым», — заявил он.

Антонов подчеркнул, что у ВСУ «ничего не получится». По его словам, российская армия способна разгромить противника, отбросить его, освободив «исконно российские территории».

Также посол отметил, что диппредставительство РФ пытается донести до американской стороны этот тезис и призывает Вашингтон прекратить подпитывать Киев оружием и деньгами.

Ранее в этот же день руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков поддерживающих Киев стран возникнут вопросы. Он пообещал, что в скором времени украинские боевики начнут действия, «результаты которых увидят все».

Также бывший глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник считает, что Вашингтон гонит ВСУ «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву. При этом власти Украины «сильно мандражируют» и стремятся под различными предлогами отодвинуть сроки проведения наступления.

11 апреля министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии.

В свою очередь, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин допустил ложь Украины о переносе контрнаступления на лето.

Как сообщил «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал ВСУ. У украинских боевиков мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

Также бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев сказал, что украинские боевики не смогут провести эффективное контрнаступление, поскольку у них не хватит живой силы.

10 апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

До этого, 30 марта, в Белом доме США заявили, что НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для возможного контрнаступления. Союзники Киева обсудят это на встрече министров в Брюсселе.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечается, что Украина рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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