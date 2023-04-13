В ЛНР обвинили США в гонении ВСУ «на убой» для политических дивидендов

Бывший глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник 13 апреля заявил, что Вашингтон гонит Вооруженные силы Украины (ВСУ) «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Киеву.

«Гонят (ВСУ. — Ред.) именно американцы, которым нужны политические дивиденды и хотя бы какой-то результат за десятки миллиардов долларов, потраченных на украинское направление. Поэтому других интересантов, кроме американцев, которые чуть ли не под дулом автомата гонят сейчас на убой украинские вооруженные формирования, просто нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Мирошник отметил, что киевский режим наоборот пытается под различными предлогами оттянуть наступление. По его словам, правительство Украины «сильно мандражирует» и стремится любым способом отодвинуть сроки проведения наступления. В качестве предлога используется аргумент о недостаточных поставках западного вооружения.

Кроме того, Мирошник подчеркнул, что прогнозы касательно результативности наступления Украины крайне негативные.

Ранее, 11 апреля, министр обороны США Ллойд Остин, комментируя заявления о том, что утечка документов Пентагона срывает планы украинского контрнаступления, заявил, что у Киева есть возможности наступать.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева, в том числе на планы контрнаступления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 11 апреля заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии.

В свою очередь, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин допустил ложь Украины о переносе контрнаступления на лето.

Как сообщил «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. С помощью утечки документов США пытаются снять с себя ответственность за возможный провал ВСУ. У украинских боевиков мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

Также бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев сказал, что украинские боевики не смогут провести эффективное контрнаступление, поскольку у них не хватит живой силы.

10 апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены. Также американская сторона, поставляющая вооружение, тревожится не только по поводу средств ПВО, но и из-за сокращения у украинских боевиков артиллерийских запасов, которые могут закончиться, как следует из прогнозов, за несколько дней.

Накануне подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поделился мнением, что Украину ждет поражение в конфликте даже в случае успешного контрнаступления. Он отметил, что Киев почти исчерпал все свои мобилизационные резервы, а с началом наступления потеряет еще больше своих обученных и опытных военных.

7 апреля Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил он.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что план контрнаступления ВСУ курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

До этого, 30 марта, в Белом доме США заявили, что НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для возможного контрнаступления. Союзники Киева обсудят это на встрече министров в Брюсселе.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечается, что Украина рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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