FP сообщил о переносе контрнаступления Украины из-за нехватки западного оружия

Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову.

«Украина надеялась начать наступление в апреле, но из-за нехватки вооружений дату начала отодвинули на неопределенный срок», — цитирует ее издание в материале, опубликованном 20 апреля.

Отмечается, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада. По информации издании, украинские официальные лица обеспокоены тем, что задержки всё больше мешают планам Киева и позволяют российским военным адаптировать свою тактику.

«Российские корабли, оснащенные ракетами большей дальности, ведут огонь высокоточными боеприпасами, что делает невозможным контрнаступление Украины. Российские истребители четвертого поколения также могут вести огонь из российского воздушного пространства», — сказано в публикации Foreign Policy.

Один из украинских чиновников также рассказал журналу, что поставка необходимых Киеву самолетов не ожидается в ближайшие месяцы.

21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина с текущим уровнем натовской поддержки может достичь успеха при контрнаступлении, когда найдет для этого подходящий момент. Он также выразил уверенность, что Киев так или иначе нуждается в мощной помощи Запада. По прогнозам пресс-секретаря, киевское контрнаступление ожидается примерно через месяц.

При этом 16 апреля газета The Washington Post написала, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечалось, что Украина рассматривает два сценария наступления.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.