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В США заявили о желании удостовериться в успехе контрнаступления Киева

Кирби: США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным
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Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
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США хотят убедиться в успехе будущего контрнаступления Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает ABC News в понедельник, 24 апреля.

При этом Вашингтон снял с себя ответственность по управлению Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе этой операции. Так, Кирби подчеркнул, что цель, направление и дата «будут зависеть от решения [президента Украины Владимира] Зеленского».

Говоря о боеготовности Соединенных Штатов, Кирби добавил, что союзники Украины делают всё возможное, чтобы удостовериться в готовности Киева к контрнаступлению.

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Так, о предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Позднее это неоднократно подтверждали американские и украинские представители властей. На данный момент, по сообщениям FT от 22 апреля, оно отложено из-за отсутствия необходимого вооружения.

Темы нехватки военной техники, а также «снарядный голод» постоянно выносятся на обсуждение со странами-партнерами украинским правительством. Однако союзники по НАТО разделились на два лагеря, один из которых уверен, что Киев находится «в достатке» и может защищать свое воздушное пространство, второй же опасается провала весенней военной операции из-за истощенных запасов.

В Москве ни раз отмечали, что Соединенные Штаты напрямую управляют боевыми действиями на территории Украины, координируют и контролируют киевский режим.

США и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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