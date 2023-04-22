Замглавы МИД Украины призвал Запад десятикратно увеличить поставки оружия

Западные союзники недостаточно оказывают помощь Киеву и должны десятикратно увеличить поставки оружия. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

«Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы закончить конфликт в этом году», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Также Мельник отметил, что страны — партнеры Киева должна пересечь все «красные линии» и выделять один процент ВВП на военные поставки Украине.

20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление украинских националистов невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада.

19 апреля в Пентагоне заявили о выделении Украине военной помощи на $325 млн. Отмечается, что это уже 36-й раз, когда Вашингтон передает Киеву вооружения из запасов министерства обороны.

3 апреля газета The New York Times сообщила, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, еще в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.