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Немцы призвали Россию помочь после новых требований замглавы МИДа Украины

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Немецкие пользователи Twitter обратились к России с просьбами о помощи после требования замглавы МИДа Украины Андрея Мельника к ФРГ передать вооружение Киеву, которое он озвучил 11 апреля.

Свои комментарии они оставляют под его записью в социальной сети.

«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», — написал Sir Reginald.

«Наш отвратительный разжигатель войны снова активен. Надеюсь, что в какой-то момент ваши соотечественники отправятся за вами к черту», — сказал A.D.

«Германия вообще ничего не должна. Их требования становятся все более наглыми», — заявил Michael Rentzsch.

«Господин Мельник, вы действительно полностью сошли с ума?» — спросил Marius Ebeling.

В своем сообщении Мельник заявил, что Германия должна решить вопрос с поставками боевых самолетов, военных кораблей и подводных лодок, а также ускорить передачу танков и бронетехники.

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Ранее, 8 апреля, тысячи людей по всей Германии вышли на улицы, чтобы поучаствовать в пасхальных маршах, посвященных призывам к прекращению поставок оружия Украине и мирному разрешению конфликта.

До этого, 3 апреля, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек извинился за то, что немецкое руководство слишком поздно приняло решение о поставках вооружений Киеву.

29 марта агентство Reuters сообщило, что правительство Германии планирует увеличить финансовую поддержку Киева на €12 млрд. Средства выделят Украине на военные цели.

Ранее, 25 января, правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2, чему предшествовала длительная дискуссия о возможности и необходимости таких поставок. Канцлер ФРГ Олаф Шольц долго затягивал принятие решения, но в итоге под давлением США и других членов НАТО Шольц сообщил, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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