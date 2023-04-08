В Германии тысячи людей вышли на пасхальные марши против поставок оружия Украине

Тысячи людей по всей Германии вышли на улицы, чтобы поучаствовать в пасхальных маршах, посвященных призывам к прекращению поставок оружия Украине и мирному разрешению конфликта. Об этом 8 апреля сообщает телеканал NDR.

Всего в стране проводится более 100 демонстраций. В Ганновере к пасхальному маршу присоединилось около 1,1 тыс. человек. Они призывали к ненасильственному урегулированию на Украине и переговорам.

«Мы доставим боевые бомбардировщики, военные корабли, может быть, даже солдат, и мы окажемся на пороге третьей мировой войны, которая тоже будет вестись с применением ядерного оружия. Эту спираль эскалации необходимо немедленно остановить», — заявила в ходе демонстрации теолог Марго Кессман.

В немецкой коммуне Унтерлюс также прошла необычная акция. Около 60 человек собрались в Бюргерпарке недалеко от завода компании Rheinmetall, производящей оружие. В ходе мероприятия пройдут лекции, а участникам предложат присоединиться к дискуссионным группам.

О том, что одной из главных тем пасхальных маршей в Германии станет мирное урегулирование на Украине сообщила газета Die Welt 4 апреля. Отмечается, что в прошлом году на Пасху во многих городах страны выходили от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Ранее, 29 марта, агентство Reuters сообщило, что правительство Германии планирует увеличить финансовую поддержку Киева на €12 млрд. Средства выделят Украине на военные цели.

До этого, 26 марта, сотни человек поддержали демонстрацию против поставок вооружения Украине, которая прошла в Амстердаме. Согласно планам организаторов, такие акции будут проводиться каждый месяц в течение всего года.

12 марта более 2 тыс. человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России. Протестующие высказали свою позицию против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов стран ЕС. Они требовали перераспределения этих ресурсов на другие, более важные людям направления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.