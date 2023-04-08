Реклама
Прямой эфир
Армия
Корреспондент «Известий» показал работу противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»
Здоровье
Ученые выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
Армия
ВС РФ уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ
Мир
Прага намерена признать РФ и Китай «угрозами национальной безопасности»
Мир
Times рассказала о неудачной попытке 600 солдат ВСУ отбить ЗАЭС
Общество
Парламентариев попросили признать защитников Донбасса ветеранами
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете
Общество
Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Общество
Публицист Безсонов объяснил, почему Татарский стал целью Киева
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Сюжет:

В Германии тысячи людей вышли на пасхальные марши против поставок оружия Украине

NDR: в Германии тысячи людей вышли на пасхальные марши против поставок оружия Украине
0
Фото: NDR/ndr.de
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тысячи людей по всей Германии вышли на улицы, чтобы поучаствовать в пасхальных маршах, посвященных призывам к прекращению поставок оружия Украине и мирному разрешению конфликта. Об этом 8 апреля сообщает телеканал NDR.

Всего в стране проводится более 100 демонстраций. В Ганновере к пасхальному маршу присоединилось около 1,1 тыс. человек. Они призывали к ненасильственному урегулированию на Украине и переговорам.

«Мы доставим боевые бомбардировщики, военные корабли, может быть, даже солдат, и мы окажемся на пороге третьей мировой войны, которая тоже будет вестись с применением ядерного оружия. Эту спираль эскалации необходимо немедленно остановить», — заявила в ходе демонстрации теолог Марго Кессман.

В немецкой коммуне Унтерлюс также прошла необычная акция. Около 60 человек собрались в Бюргерпарке недалеко от завода компании Rheinmetall, производящей оружие. В ходе мероприятия пройдут лекции, а участникам предложат присоединиться к дискуссионным группам.

О том, что одной из главных тем пасхальных маршей в Германии станет мирное урегулирование на Украине сообщила газета Die Welt 4 апреля. Отмечается, что в прошлом году на Пасху во многих городах страны выходили от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

Ранее, 29 марта, агентство Reuters сообщило, что правительство Германии планирует увеличить финансовую поддержку Киева на €12 млрд. Средства выделят Украине на военные цели.

До этого, 26 марта, сотни человек поддержали демонстрацию против поставок вооружения Украине, которая прошла в Амстердаме. Согласно планам организаторов, такие акции будут проводиться каждый месяц в течение всего года.

12 марта более 2 тыс. человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России. Протестующие высказали свою позицию против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов стран ЕС. Они требовали перераспределения этих ресурсов на другие, более важные людям направления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023