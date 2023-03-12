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В Испании марш в поддержку России поддержали более 2 тыс. человек

В Бильбао в Испании более 2 тыс. человек приняли участие в акции поддержки России
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Фото: Global Look Press/Juan Barbosa
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Более 2 тыс. человек вышли на улицы испанского города Бильбао в рамках марша в поддержку России. Об этом в субботу, 11 марта, сообщил «РИА Новости» представитель баскской платформы «Нет НАТО».

«Россия стремится к миру с 2014 года. Но Запад не оставляет России другого выхода. По этой причине мы выражаем нашу солидарность с Москвой», — сказал он.

Протестующие высказали свою позицию против стратегии НАТО, военной поддержки Киева и увеличения военных бюджетов стран ЕС. Они требовали перераспределения этих ресурсов на другие, более важные людям направления.

Один из организаторов марша отметил: несмотря на то, что в 1986 году Страна Басков проголосовала против участия в НАТО, население этого автономного сообщества продолжает несправедливо платить за последствия политики Мадрида. При этом сама экономическая ситуация в альянсе становится всё хуже.

В конце участники акции повесили на здание мэрии в центре города флаги России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Ранее 11 марта сообщалось, что в Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине. Во время митинга прозвучал призыв к «немедленному прекращению санкций против России и возвращению Швейцарии к 100-процентному нейтралитету».

5 марта в Вене прошел митинг с участием нескольких сотен человек, которые выступают против поставок оружия Киеву и требуют нейтральной позиции Австрии.

Кроме того, у многих в руках заметили австрийские флаги, а также российские флаги и флаги с голубем — символом мира.

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