В Берне состоялась акция за сохранение Швейцарией нейтралитета по Украине

В Берне прошла акция за сохранение Швейцарией нейтралитета в отношении событий на Украине. Об этом в субботу, 11 марта, сообщила газета Berner Zeitung.

Состоялось мероприятие на главной площади города около зданий правительства и парламента Швейцарии. Участие в нем приняли около 3 тыс. человек. Во время митинга прозвучал призыв к «немедленному прекращению санкций против России и возвращению Швейцарии к 100-процентному нейтралитету».

7 февраля стало известно, что в Швейцарии могут отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за возрастающего давления на страну со стороны Европейского союза (ЕС).

Союзники по ЕС хотят, чтобы Берн ослабил запрет на реэкспорт оружия. В настоящее время покупатели швейцарского оружия по закону не могут реэкспортировать его. Действует также отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России, напоминается в материале.

1 февраля швейцарский МИД опубликовал отчет о внешней политике за 2022 год. В нем, в частности, сказано, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией.

В документе неоднократно говорится о том, что Швейцария осуждает специальную военную операцию России на Украине, а также подчеркивается, что страна присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом.

Комментируя это сообщение, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Швейцария не прошла проверку на прочность, позволив втянуть себя в политические разборки. Белик добавил, что для Швейцарии было бы лучше и дальше оставаться нейтральной страной, но она «идет по другому пути».

25 января Федеральный совет Швейцарии уведомил о том, что Украине в некоторых случаях разрешается использовать произведенное в Швейцарии оборудование для разминирования территории. Власти европейской страны приняли решение о новом положении в отношении эмбарго на поставки оружия.

23 ноября прошлого года Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения, объяснив это нейтралитетом.