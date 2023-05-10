Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол России призвал стороны принять требования Москвы по зерновой сделке
Политика
Рябков назначен представителем при рассмотрении денонсации договора о вооружениях
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия
Политика
Встреча глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана началась в Москве
Общество
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за лесных пожаров
Мир
Словакия может закупить у США оружие и бронетехнику на сумму $250 млн
Мир
Боррель указал на невозможность Киева противостоять РФ без поддержки Запада
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на северо-востоке Москвы
Общество
Дело возбудили в отношении прикурившего от Вечного огня в Серпухове
Политика
Американист указал на положительный эффект для Трампа от судебных разбирательств
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Сюжет:

Кулеба допустил организацию еще одного контрнаступления Украины в случае неудачи

Кулеба заявил, что не знает, чем обернётся контрнаступление ВСУ
0
Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил еще одного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил 10 мая в интервью немецкой газете Bild.

«Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из этого выйдет», — сказал он..

Кулеба не исключил, что это контрнаступление может стать последним, однако только в случае, если его результатом станет освобождение районов, сейчас занятых российскими бойцами. По его словам, если освобождения не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

Глава украинского МИДа отметил, что не стоит завышать ожидания от весеннего наступления украинской армии, потому что до сих пор открыт вопрос о дате его начала. Он также напомнил, что недавно причиной задержки операции были неподходящие погодные условия в зоне боевых действий.

Он также подчеркнул, что Украине нужно значительно большее количество вооружения для борьбы с российскими войсками. В частности, кроме боеприпасов, танков и зенитных комплексов, по его мнению страна остро нуждается в боевых самолетах. Кулеба заявил, что надеется на помощь Берлина в покупке истребителей F16.

«Поэтому мы ожидаем от Германии активной роли в создании коалиции государств. Кто убедит Соединенные Штаты нажать на зеленую кнопку? (...) Германия может многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, этим наступлением украинская армия хочет закрепить успехи осенних операций, когда страна заняла значительные части Харьковской и Херсонской областей.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

В этот день экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при контрнаступлении ВСУ потеряют сотни тысяч военных. По мнению Соскина, планируемое Украиной контрнаступление не станет успешным.

Ранее в этот день министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. По его словам, один из вариантов — Киев не совершит «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду.

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу отметил, что Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023