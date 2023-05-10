Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил еще одного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил 10 мая в интервью немецкой газете Bild.

«Не считайте это контрнаступление последним, потому что мы не знаем, что из этого выйдет», — сказал он..

Кулеба не исключил, что это контрнаступление может стать последним, однако только в случае, если его результатом станет освобождение районов, сейчас занятых российскими бойцами. По его словам, если освобождения не произойдет, тогда украинские войска должны будут готовиться к следующему контрнаступлению.

Глава украинского МИДа отметил, что не стоит завышать ожидания от весеннего наступления украинской армии, потому что до сих пор открыт вопрос о дате его начала. Он также напомнил, что недавно причиной задержки операции были неподходящие погодные условия в зоне боевых действий.

Он также подчеркнул, что Украине нужно значительно большее количество вооружения для борьбы с российскими войсками. В частности, кроме боеприпасов, танков и зенитных комплексов, по его мнению страна остро нуждается в боевых самолетах. Кулеба заявил, что надеется на помощь Берлина в покупке истребителей F16.

«Поэтому мы ожидаем от Германии активной роли в создании коалиции государств. Кто убедит Соединенные Штаты нажать на зеленую кнопку? (...) Германия может многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии», — подчеркнул Кулеба.

По его словам, этим наступлением украинская армия хочет закрепить успехи осенних операций, когда страна заняла значительные части Харьковской и Херсонской областей.

В этот день экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что при контрнаступлении ВСУ потеряют сотни тысяч военных. По мнению Соскина, планируемое Украиной контрнаступление не станет успешным.

Ранее в этот день министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. По его словам, один из вариантов — Киев не совершит «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду.

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу отметил, что Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.