При контрнаступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют сотни тысяч военных. Об этом заявил в среду, 10 мая, экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это безнадежное дело, потому что потери будут огромны», — сказал он на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, планируемое Украиной контрнаступление не станет успешным.

Ранее в этот день министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил мнение, что возможное контрнаступление украинской армии может не решить исход конфликта. По его словам, один из вариантов — Киев не совершит «быстрый и решающий прорыв», Западу стоит иметь это в виду.

Генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу отметил, что Киев не располагает средствами для организации полномасштабного наступления.

7 мая издание The Telegraph со ссылкой на официальных лиц Украины сообщило, что власти страны пересмотрят планы по контрнаступлению из-за российских планирующих бомб. Авторы материала указывают, что использование Вооруженными силами России (ВС РФ) таких снарядов, незаметных для радаров, и их высокая эффективность могут заставить Киев пересмотреть планы контрнаступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.