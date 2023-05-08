Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению

Киев пересмотрит планы по контрнаступлению из-за российских планирующих бомб, пишет 7 мая The Telegraph со ссылкой на официальных лиц Украины.

Авторы материала указывают, что использование российскими военными планирующих бомб, незаметных для радаров, и их высокая эффективность могут заставить Киев пересмотреть планы контрнаступления. По данным украинских официальных лиц, военные РФ выпускают не менее 20 планирующих бомб в день.

«Планирующие бомбы оснащены «крыльями», чтобы обеспечить им дополнительную дальность полета, и летят низко и достаточно далеко, чтобы уклониться от некоторых средств противовоздушной обороны», — пишет газета.

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил Telegraph, что такие бомбы представляют «очень серьезную угрозу». Дополнительный радиус действия, обеспечиваемый планирующей технологией, означает, что российские самолеты могут избегать рискованных вылетов вблизи линии фронта для ведения атаки.

«В настоящее время противник использует тактическую авиацию для решения боевых задач вдоль границы с Россией, линии фронта и морского побережья. Во всех этих районах они [ВВС РФ] уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы», — сказал газете Игнат. Эффективное планирование: какие высокоточные бомбы Россия применяет в СВО Новые виды боеприпасов в разы повысили результативность боевой авиации На Западе майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года. Об этом 7 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских и американских чиновников.

Ранее, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Он отметил высокую активность авиации противника по периметру и внутри фронта. По его мнению, наступление ВСУ может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Его сроков он не привел, но отметил, что наступательные действия начнутся уже скоро.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.