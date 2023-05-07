WSJ назвала контрнаступление Украины подготовкой почвы для диалога с РФ

На Западе майское контрнаступление Украины расценивают как «подготовку почвы» для переговоров с Москвой к концу года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских и американских чиновников.

«Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года», — цитирует издание «Газета.Ru».

Также газета возложила на Китай «привычное бремя» ответственности за переговоры Москвы и Киева.

По данным европейских чиновников, в Совете национальной безопасности США выступают за переговоры РФ и Украины, в то время как в Госдепартаменте и ЦРУ настроены скептически, желая посмотреть на контрнаступление Киева.

5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контроперация украинской армии может начаться в ближайшие дни.

Ранее, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Он отметил высокую активность авиации противника по периметру и внутри фронта. По его мнению, наступление ВСУ может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Его сроков он не привел, но отметил, что наступательные действия начнутся уже скоро.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.