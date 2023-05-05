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Сюжет:

В Запорожской области допустили возможность контрнаступления ВСУ в ближайшие дни

Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил в пятницу, 5 мая, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией и понимаем, что это может произойти в ближайшие дни или даже часы», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Ранее, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. Он отметил высокую активность авиации противника по периметру и внутри фронта. По его мнению, наступление ВСУ может перейти в активную фазу уже в ближайшие дни.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Его сроков он не привел, но отметил, что наступательные действия начнутся уже скоро.

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До этого, 25 апреля, газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщила, что украинские войска запланировали начать контрнаступление на южном направлении в мае.

Тогда же глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что украинская армия сильно истощена и испытывает дефицит боеприпасов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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