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Пригожин заявил о начале наступления ВСУ

Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически началось, об этом 3 мая заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — цитирует Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

По его мнению, в активную фазу наступление может перейти в ближайшие дни, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Его сроков он не привел, но сказал, что наступательные действия скоро начнутся.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым», заверил дипломат.

В конце апреля Пригожин также предполагал, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди. Он подчеркнул, что для наступления нужны определенные погодные условия.

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В начале апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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