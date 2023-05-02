Реклама
Прямой эфир
Мир
Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина
Мир
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты
Мир
Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго
Мир
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%
Общество
Умер модельер Валентин Юдашкин
Мир
Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме
Спорт
Международная федерация дзюдо отказала восьми россиянам в участии в ЧМ
Мир
В Китае задержали четырех человек за контрабанду золота с помощью дрона
Общество
Суд рассмотрит вопрос о передаче Сапеги в Россию 24 мая
Мир
СМИ сообщили о перекрытии Куликова поля в Одессе в годовщину трагедии
Общество
В Москве зафиксированы единичные очаги кори
Происшествия
В Пермском крае двое детей погибли при пожаре
Происшествия
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Сюжет:

Кулеба назвал возможные условия передачи истребителей F-16 Украине

Глава МИД Украины Кулеба: передача истребителей Киеву зависит от результатов контрнаступления
0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Об этом завил во вторник, 2 мая, глава МИД Украины Украины Дмитрий Кулеба.

«Думаю, это решение (предоставление Киеву истребителей. — Ред.) будет привязано к результатам контрнаступления», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Кулеба также отметил, что, если бы у Украины уже были F-16, контрнаступление «было бы более быстрым».

Неуловимые истребители: страны НАТО не пообещали Киеву самолеты
Чем закончилось девятое заседание в формате «Рамштайн»

26 апреля военный аналитик Майкл Пек сообщил в интервью изданию Business Insider, что в случае принятия решения о поставках истребителей, Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов. По его мнению, многие аэродромы Киева не подходят для F-16 с полной загрузкой.

17 апреля замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей в случае принятия соответствующего решения.

Ранее, 9 апреля, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Киев и чувствует острую потребность в них.

5 апреля Заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти Киева с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023