Кулеба назвал возможные условия передачи истребителей F-16 Украине

Решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Об этом завил во вторник, 2 мая, глава МИД Украины Украины Дмитрий Кулеба.

«Думаю, это решение (предоставление Киеву истребителей. — Ред.) будет привязано к результатам контрнаступления», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Кулеба также отметил, что, если бы у Украины уже были F-16, контрнаступление «было бы более быстрым».

26 апреля военный аналитик Майкл Пек сообщил в интервью изданию Business Insider, что в случае принятия решения о поставках истребителей, Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов. По его мнению, многие аэродромы Киева не подходят для F-16 с полной загрузкой.

17 апреля замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей в случае принятия соответствующего решения.

Ранее, 9 апреля, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя Киев и чувствует острую потребность в них.

5 апреля Заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Власти Киева с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.