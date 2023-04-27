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Business Insider раскрыл судьбу истребителей F-16 на Украине

Business Insider: Россия уничтожит украинские аэродромы еще до поставок F-16
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Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway
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В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов. Об этом 26 апреля заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider.

«Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей», — заявил он.

Как уточнил эксперт, многие аэродромы на Украине обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.

Пек отметил, что у России есть все средства для того, чтобы отследить начало работ Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары.

Эксперт также обратил внимание на то, что абсолютно все аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости баллистических и крылатых ракет РФ, а удары по ним до сих пор не наносились лишь из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны авиации ВСУ.

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Ранее, 17 апреля, замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16 в случае принятия соответствующего решения.

9 апреля советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что военные самолеты модели F-16 США передавать пока отказываются, хотя ВСУ и чувствуют острую потребность в них.

Заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди 5 апреля назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

До этого, 27 марта, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» рассказал, что многие западные страны обладают достаточным количеством истребителей для поставки Украине, но в самой стране отсутствует необходимая для самолетов инфраструктура, поскольку большинство аэродромов выведено из строя, что делает сам факт их передачи бессмысленным.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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