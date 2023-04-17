США понадобится полтора года на поставку F-16 на Украину

США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16 в случае принятия соответствующего решения. Об этом сообщил в понедельник, 17 апреля, замглавы Пентагона Колин Каль.

«Мы могли бы потратить все финансовые средства на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы (на Украину. — Ред.) в течение полутора лет, начиная с текущего момента», — сказал он на онлайн-выступлении, организованном журналом Foreign Policy.

По словам Каля, в случае принятия Вашингтоном решения отправить Киеву истребители США не смогли бы помочь Украине в весенних и летних наступательных операциях.

Замглавы Пентагона также отметил, что ресурсы страны небезграничны. По его мнению, у Вашингтона есть «экстраординарный объем денег», который конгресс выделил на поддержку обороны Киева, однако он небезмерный.

Каль подчеркнул, что США будут делать всё необходимое для поддержки работы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, чтобы советские и западные системы оставались в бою. Однако он добавил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы вступать в конфликт и чтобы он перерос в третью мировую войну.

Ранее в этот день пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. Он отметил, что Вашингтон не проводит никаких боевых операций против российских войск. В США сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности, которая нужна им, чтобы защищать страну.

5 апреля заместитель председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди назвал передачу Украине истребителей F-16 чрезмерно затратной и нецелесообразной. Он объяснил, что $40 млрд за поставку F-16 лучше потратить на снаряды 155 мм и управляемые ракеты GMLRS.

28 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководство Соединенных Штатов считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, поставка истребителей не поможет украинской стороне в текущей борьбе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.