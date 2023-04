База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона

Утечка якобы секретных американских документов, посвященных в том числе конфликту на Украине, может быть спланированной акцией по дезинформации. Часть документов явно подлинная, но некоторые недостоверны и имеют признаки подлога — к такому выводу можно прийти в результате анализа содержащихся в них сведений, сообщили источники «Известий». Есть и откровенные фейки — в частности, информация о подготовке к поставкам боеприпасов из Египта в Россию. В кампанию до дезинформации — чтобы убедить в подлинности опубликованных документов — может укладываться и арест вечером 13 апреля подозреваемого в утечке, военнослужащего Нацгвардии США Джека Тейшейры. К каким выводам можно прийти по анализу опубликованных документов, и какие существуют версии их появления — в материале «Известий».

Умный слив

Анализ секретных документов Пентагона, появившихся в интернете, показывает, что часть из них — подлинные, но в то же время наиболее важные имеют явные признаки подлога, сообщили источники «Известий». В частности, по словам собеседников издания, сведения о якобы планировавшейся передаче Египтом 40 тыс. ракет России не соответствует действительности. Причем, формулировка с которой эта информация подана в документах, размещенных в интернете, говорит именно о преднамеренной дезинформации, а не об отсутствии у их составителей достоверных данных.

Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

Документы изначально появились на платформе Discord (соцсеть для любителей компьютерных игр), где спокойно лежали до тех пор, пока на них не обратили внимание ведущие американские СМИ. Изначально говорилось, что их мог разместить ребенок (без уточнения, каким образом он мог их получить), но в последние дни появилась другая версия — о том, что это мог быть молодой сотрудник одной из американских военных баз.

Согласно этой версии, обсуждение якобы секретных документов началось в онлайн-чате Thug Shaker Central в Discord, посвященном, в основном, игре Minecraft и оружию. Численность чата достигает 200 человек. В последние дни агентство Аssociated Press и газета The Washington Post публиковали информацию со ссылкой на анонимных участников этого чата. Характеризуя автора, выложившего документы в сеть, они, в частности, говорили, что он «умный человек», «не российский и не украинский агент», любитель оружия, а также представитель правых взглядов, временами проявлявший антисемитизм.

Задержание Джека Тейшейры Фото: соцсети

Частичное подтверждение этой версии появилось вечером 13 апреля, когда газета The New York Times сообщила об аресте подозреваемого в утечке — им оказался стал 21-летний Джек Тейшейра, служащий в разведывательном подразделении Военно-воздушных сил Национальной гвардии США. Арест в тот же день подтвердил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. По информации The New York Times, Тейшейра оказался администраторов чата Thug Shaker Central.

Сундук обмана

Документы можно условно разбить на несколько блоков. Это фактически слайды презентации с описанием сил и средств, а также планов участников СВО, ежедневные брифинги с обзорами новостей из области безопасности по разным странам и регионам (с превалированием российского следа), а также аналитические записки, касающиеся российско-украинского конфликта. Все документы датированы началом текущего года, ни один не отражает ситуацию или новости, имевшие место после 1 марта.

Важно отметить, что опубликованные оригиналы документов не являются электронными файлами, а представляют собой фотоснимки бумажных носителей. По анализу документов видна масштабная работа, с попыткой убедить аудиторию в подлинности этих документов. Для этого фотографии сделаны как бы от лица неизвестного фотографа, явно на скорую руку делающие снимки на мобильный телефон. Сами документы — «бывшие в употреблении», в них имеются сгибы и замятия.

Подбитый танк военнослужащих Украины Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Хотя большинство бумаг касаются конфликта на Украине, иногда попадается и другая проблематика, например, активные мероприятия израильской разведки МОССАД в протестном движении в Израиле. В то же время, за редким исключением в документах нет упоминания стран НАТО, Китая и какой-либо касающейся их военно-технической информации.

Главным тезисом, который в том или ином виде прослеживается во многих опубликованных документах, является неготовность украинской армии к широко анонсируемому контрнаступлению, ожидаемым высоким потерям в ходе него, а также высоких потерях ВСУ к 1 марта, намного превышающих официальные заявления Киева и представителей НАТО, и скорее подтверждающих российские оценки.

Реакции и ответы

Реакция на утечку была различной. Наиболее активно содержание документов опровергали украинские представители, называя приведенные там данные не соответствующими действительности, взятыми из неофициальных источников, и вообще сфабрикованными Россией. Эта позиция Киева фактически сразу же была дезавуирована американцами, которые на публику отнеслись к утечке очень серьезно, начали искать ее источник, а также минимизировать ущерб от этих публикаций. Оправдываться пришлось министру обороны США Остину и пресс-секретарю Совета национальной безопасности при Белом доме Джону Кирби.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Хотя независимые эксперты признают правдоподобность многих приведенных в документах данных, по ряду моментов возникают вопросы. К примеру, правительство Южной Кореи назвало недостоверной изложенную в них информацию относительно участия Сеула в поставках вооружений на Украину. По информации источников «Известий», также не соответствует действительности аналогичное заявление о якобы имевшей место подготовке к передаче Египтом 40 тыс. ракет России.

Анализ документов указывает на то, что все адресаты этого срежиссированного вброса так или иначе имеют отношение к украинскому конфликту. Источники «Известий» выделили четыре возможные причины их появления.

Во-первых, вброс могли сделать, чтобы «легализовать» провал или отказа от украинского контрнаступления в весенней кампании. Возможно, из-за осознания того, что его ждут, а соотношение сил явно не способствует достижению решительных целей.

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Во-вторых, это могла быть очередная попытка пустить российские власти по ложному следу и попробовать заставить искать предателей в узком кругу, так как в сливах имеется много указаний на закрытые российские совещания и встречи, о которых в публичной сфере не сообщалось.

В-третьих, нельзя исключать и элемента борьбы внутри американского истеблишмента — в нем явно обозначились разные линии в отношении помощи Украине. Причем американские спецслужбы занимают более взвешенную позицию, чем команда госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Джона Салливана, которая ведет свою игру, не обращая внимания на информацию и рекомендации собственной разведки.

Наконец, эти вбросы также могут имеют цель послать «черную метку» тем странам, которые недостаточно активно помогают Киеву вооружениями. Это конкретная ситуация с Египтом, который отказался от поставок на Украину ряда ударных платформ, хотя и компромиссно поставил определенную категорию запасных частей к авиационной технике.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Таким образом, можно констатировать интересный случай информационно-психологической операции американских спецслужб. Ею решается большой спектр задач, при этом информация подобрана таким образом, что реального ущерба, в отличие от того же Wikileaks, она не принесет, хотя бы в силу устаревания. Даже если допустить, что все изложенное в бумагах правда.

Кроме того, документы не ставят под угрозу методы работы американских спецслужб, а также их источники. С другой стороны, такая работа «втемную» требует хорошей согласованности действий всех участников, и в этом как раз содержится уязвимость. Пострадавшие или не знающие всего плана в попытке оправдаться могут невольно сообщить действительно нужную информацию. С учетом того, что новые документы продолжают всплывать фактически на ежедневной основе, операция представляется незавершенной и нас ждет еще много интересного.